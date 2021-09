Tutti i numeri dell’exploit: classifica e record di Spalletti

42 I mesi passati dall’ultima volta che il Napoli era rimasto solo in testa alla classifica: il 3 marzo 2018 era a +1 sulla Juventus, 69 punti a 68. Quel giorno (Napoli-Roma 2-4, Lazio-Juve 0-1) i bianconeri risalirono da -4 a -1, dovevano ancora recuperare una partita e sorpassarono comunque l’11 marzo, battendo 2-0 l’Udinese, quando la squadra di Sarri pareggiò 0-0 in trasferta con l’Inter.

6 I campionati cominciati dal Napoli con 4 successi in 4 partite. Era già successo nel 1966/67, nel 1987/88 (quando poi diventarono 5), nel 2013/14, nel 2017/18 (poi Sarri arrivò al record azzurro di 8 vittorie iniziali) e anche nella scorsa stagione, perché la partita della terza giornata persa sul campo della Juventus venne recuperata solo ad aprile. Come si chiusero quei precedenti campionati? Il Napoli arrivò nell’ordine (partendo dal 1966/67) 4°, 2°, 3°, 2° e 5°.

Il campionato di serie A in cui Spalletti era partito con 4 vittorie, nel 2017/18 con l’Inter che alla quinta giornata pareggiò 1-1 a Bologna. Poi chiuse la stagione al 4° posto, togliendolo – grazie ai confronti diretti – alla Lazio battuta 3-2 all’Olimpico all’ultimo turno.

(Fonte: CdS)