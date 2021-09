Tutti i numeri del Napoli sulle partite, gli exploit

Così riporta il CdS:

1 3 – L e partite da cui il Napoli non perde: 10 vittorie e 3 pareggi dopo il ko per 2-1 sul campo della Juve il 7 aprile. Per trovare una striscia migliore bisogna risalire ai 26 incontri tra marzo e novembre 2017, record societario.

2 – Le partite consecutive in gol per Koulibaly, contro Juventus e Udinese. In serie A – dove ha segnato 12 reti – non c’era mai riuscito, in Belgio sì, nel 2013/14 col Genk contro Gent e Lierse.



3 0 – Le partite consecutive in gol per il Napoli, che ne ha segnati 70 (media: 2,33 a incontro). Ultima a secco: il 20 dicembre 2020, un ko per 2-0 sul campo della Lazio. Solo Juventus e Milan, nella storia della serie A, erano riuscite a segnare per almeno 30 incontri di fila.