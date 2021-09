Così scrive il CorrSport:

7 – Le panchine in serie A di Spalletti, un record fra tutti i tecnici dell’attuale campionato.

7 – I trofei di Spalletti (a parte una Coppa Italia di serie C): in serie A non ha mai vinto il campionato, in Russia sì, 2 volte, con lo Zenit San Pietroburgo nel 2010 e nel 2011/12.