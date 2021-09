Dopo un primo tempo di dominio ma con poche occasioni da gol, il Milan risolve il match (2-0) contro il Venezia nella ripresa. Brahim Diaz sblocca la gara al 68’ su suggerimento di Theo Hernandez. L’esterno sinistro francese, dopo l’assist, chiude il match all’83’ con un sinistro in diagonale potentissimo dopo una bella giocata di Saelemaekers. Nella gara, esordio in campionato con la maglia rossonera per Pietro Pellegri. Il Milan raggiunge l’Inter in vetta a quota 13. Venezia a 3.

Sky Sport