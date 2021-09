SERIE A – Le formazioni ufficiali delle sfide di La Spezia e Salerno

Alle ore 18,30 si giocheranno le sfide valevole per la quinta giornata tra lo Spezia e la Juventus e la Salernitana e l’Hellas Verona. In casa bianconera dal primo minuto Kean, McKennie e De Sciglio. In vista della sfida per la salvezza (Salernitana-Hellas Verona) recupera Ribery. Ecco le due formazioni ufficiali.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L.Coulibaly, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. All. Castori



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunther, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor

