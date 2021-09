Serie A 5°giornata :Prime gioie per Juventus e Salernitana!

Serie A 5°giornata, gare delle 18 e 30 :

Spezia – Juventus :

Ospiti subito avanti alla ricerca del gol con Kean ma la difesa respinge la conclusione in corner. Nulla può la difesa dello Spezia alla mezz’ora, che con lo stesso Kean che calcia rapidamente, con la palla che sbatte prima sul palo e poi va in rete per il vantaggio bianconero. Passano pochi minuti e lo Spezia trova il pari con un gran tiro di Gyasi, che non lascia scampo al portiere. Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il gol del sorpasso con Antiste, grande giocata con tiro all’angolino. Gli uomini di Allegri si spingono avanti, prima Kean ci prova di testa ma Zoet respinge. Il pari arriva con Chiesa che riesce a liberarsi in una mischia in area e batte facile il portiere. Pochi minuti dopo De ligt coglie una palla in area e batte in rete per il vantaggio dei suoi. Maggiore tenta una conclusione per il pari ma il numero uno juventino fa muro.La Juventus vince la sua prima partita di campionato.

Salernitana – Verona :

Partono subito forte gli scaligeri che trovano la rete del vantaggio con Kalinic. L’attaccante solo contro il portiere lo batte con un tiro basso. Lo stesso Kalinic trova il raddoppio. Aggancia la palla in area e tira forte sotto la traversa. Sul finire del primo tempo accorciano i padroni di casa con Gondo, che dagli sviluppi di un calcio di punizione batte con un tiro rasoterra il portiere. Nella ripresa la Salernitana si getta in avanti e trova il pari con Coulibaly, che da dentro l’area spiazza il portiere. Gli uomini di Castori gestiscono e strappano il loro primo punto del campionato.