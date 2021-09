Sconcerti: “L’Inter costruisce di più, ma non è più forte del Napoli”

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti, analizza la gara dell’ Inter e afferma che la squadra di Inzaghi, al momento, si ripropone come compagine da vertice. Fa anche una differenza con il Napoli, forte uguale, ma…

“In questo momento è la squadra che ha più il risultato spontaneo, in qualunque modo si mostri. Ha la forza per prendersi i dettagli della partita, sa costruirsi i suoi particolari, come il gol di Dzeko da fermo e le azioni profonde su quelli di Darmian e Perisic. Non è più forte del Napoli, è più vasta, ha più possibilità di costruzione, quello che alla fine porta ai gol, già 18 in 5 partite. Ma ha poche riserve e già l’uscita di Barella nel finale mette la superiorità dimostrata in discussione futura”.