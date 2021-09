Rrahmani, il cerchio si è chiuso: ora è solo evoluzione

Giuntoli giocò di anticipo nell’inverno del 2020: lo prese dall’Hellas e lo lasciò parcheggiato lì 4 mesi. Doveva prendere il posto di Koulibaly, ora è il suo “compagno” al centro della difesa. In queste prime gare giocate, si registrano anche dei passaggi chiave, la rete della Dacia Arena è la ciliegina sui progressi di Rrahmani. La capacità, poi, del Napoli di evitare troppe situazioni di palla scoperta fanno il resto: seguendo la guida di Koulibaly, Rrahmani può uscire con il tempo giusto.

Come un cerchio che si chiude. Da Udine a Udine. Nove mesi dopo l’evoluzione diè condensata in pochi decimali. Rispetto alla scorsa stagione, il centrale kosovaro è passato dal vincere il 67% dei tackle, al 75% di queste prime due gare giocate. Una rondine, anzi due, non fanno primavera, però sono segnali da non trascurare.Non si sa se ha scalzato Manolas nelle gerarchie di Spalletti, si capirà nelle prossime settimane: di certo è il capitano della nazionale del Kosovo. Non abita in città ma in una villa tra Varcaturo e Monterusciello, in un parco lontano da occhi indiscreti. Al campo di allenamento va spesso e volentieri in compagnia di Elmas.