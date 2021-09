Osimhen, Rrahmani e Politano, tre zampini a tinte azzurre

Nel calcio fare gol è importante e non sempre il come farli viene considerato essenziale, anzi il più delle volte è irrilevante. Nelle dieci reti del Napoli, tre marcature, sono da considerare da rapinatori d’area. La prima è di Matteo Politano contro la Juventus. L’azione nasce dal tiro a giro di Insigne, Szeszcny non la blocca e l’esterno destro segna da pochi passi. La seconda invece è di Osimhen, anche in questo caso c’è il marchio del capitano, pallonetto e tocco sotto porta del nigeriano. Infine Rrahmani che ribadisce di testa l’assist di Koulibaly, anche questo fa parte del calcio e sfruttarli al meglio è una virtù.

Fonte: A. Giordano CdS