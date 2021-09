Napoli convinto da Anguissa, il club vuole anticipare i tempi del riscatto

Sono bastate due partite a Frank Anguissa per far breccia nel cuore dei supportes del Napoli e non solo. Anche il club “appare” colpito dalle prestazioni del centrocampista e dalla sua capacità di inserirsi velocemente nel gruppo Napoli. Il camerunense sembra essere proprio l’elemento che mancava alla mediana partenopea, per questo, stando a quanto scrive SportMediaset la società avrebbe in mente una cosa:

“Il Napoli è rimasto molto contento dell’arrivo di Zambo Anguissa e potrebbe decidere di anticipare i tempi del riscatto. Chiederà al Fulham uno sconto sui 15 milioni stabiliti”.