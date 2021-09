Il Napoli di Spalletti è diventata una fabbrica del gol

Il momentaneo primato, al momento riconquistato dall‘Inter, da parte del Napoli, ha più sfaccettature e soprattutto diversi goleador nelle prime 4 di campionato. Al momento il bomber della squadra è Koulibaly che ha segnato in modi diversi. La prima da rapinatore d’area contro la Juventus, mentre a Udine con una sassata sotto l’incrocio su assist di Mario Rui. Per il resto anche marcatori come Rrahamani, Politano, Fabian Ruiz, Petagna ed Elmas. Oltre al capitano Insigne su rigore e l’ultima Lozano alla “Dacia Arena” con il tiro a giro. Insomma una squadra che è diventata la fabbrica del gol e che non si vuol fermare al “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport