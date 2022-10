[Formazioni] Sampdoria/Napoli. D’Aversa punta su una squadra equilibrata. Recupero in mediana per Spalletti

Domani pomeriggio il Napoli affronterà allo stadio “Luigi Ferraris” i padroni di casa della Sampdoria per la quinta di campionato. I liguri, dopo il successo di Empoli, cercano conferme anche in casa. Il tecnico D’Aversa schiererà il 4-4-2, con i recuperi di Thorsby e Adrien Silva a centrocampo. In avanti spazio a Quagliarella e Caputo. Per Spalletti la buona notizia è il rientro tra i centrocampisti di Demme. Ballottaggi in difesa: Manolas-Rrahamani, a centrocampo: Zielinski-Elmas e in avanti: Lozano-Politano. Dubbi che verranno sciolti nelle ore prima della gara.