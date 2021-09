Mercoledì di Coppa per l’euro avversario del Napoli, il Legia Varsavia che ha giocato in trasferta contro il Suwalki. I padroni di casa sbloccano il match con Michalski, gli ospiti però ribaltano il punteggio con le reti di: Kostorz, Kastrati ed Emerli. Il prossimo match per il Legia sarà in casa sabato contro il Rakow alle ore 18,00.

La Redazione