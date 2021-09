COPPA ITALIA PRIMAVERA – Napoli-Benevento 2-0, gli azzurrini si qualificano per il secondo turno

Dopo il successo in rimonta di Vinovo per 1-2 contro la Juventus, il Napoli Primavera questo pomeriggio ha affrontato per i trentaduesimi di Coppa Italia il Benevento dell’ex Bruno Umile. Il match si sblocca verso la fine del primo tempo con la prima rete stagionale del classe 2004 Pesce che batte Tartari con un tiro sotto l’incrocio. Nella ripresa gli azzurrini sfiorano più volte il raddoppio. I sanniti restano in dieci per il doppio giallo ai danni di Malva. Il 2-0 arriva grazie al neo acquisto estivo Mercurio. Con questo successo i partenopei passano al secondo turno ed ora testa al campionato con la sfida contro il Pescara di lunedì a Cercola alle ore 17,00.

Napoli: Boffelli; Pontillo (71′ Longobardi), Spedalieri, Manè; Marchisano (67′ Barba), Gioielli, Tourè, Giannini; Mercurio, Marranzino (67′ Marranzino) Pesce (71′ Cioffi). All. Frustalupi

Fonte: sscnapoli.it