Barile, giornalista: “Caputo al posto di Petagna? Un colpo di fortuna”

Su Radio Marte, è intervenuta Maria Grazia Barile, giornalista, ecco le sue parole: “Sampdoria? Sta bene dopo il successo rotondo di Empoli, squadra con un morale molto alto, gioca bene e diverte, D’Aversa ha dato un gioco propositivo e offensivo. La coppia centrale sta funzionando molto bene. Certo, ora arriva al Napoli, bisogna trovare punti deboli, posto che il Napoli ne abbia. Gran formazione quella di Spalletti, D’Aversa vorrebbe sfatare una tradizione negativa della Samp. Thorsby non dovrebbe farcela e a centrocampo potrebbe esserci la staffetta Ekdal-Silva. Per il resto non dovrebbe cambiare molto. Candreva è in una condizione straordinaria, sta giocando da 8 ogni partita. Trascinatore con personalità e colpi, elemento estremamente importante. Caputo al posto di Petagna? Un colpo di fortuna, alla fine il no sarà dipeso anche da Spalletti, l’accordo c’era. Caputo è stato un gran colpo e si trova in una condizione di forma eccellente”.