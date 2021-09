Voti per l’attacco azzurro: il capitano il migliore dei tre lì avanti

Ecco le votazioni che “Il Mattino” ha dato all’attacco azzurro circa la partita Udinese-Napoli, giocata alla “Dacia Arena” di Udine, alle ore 20.45 del 20 settembre 2021.

POLITANO 6.5

Spinge sulla fascia costringendo Samir a restare basso, prezioso il suo apporto anche da un punto di vista tattico. Costringe a un intervento difficile Silvestri sul suo palo e per un soffio non lo sorprende: conferma la sua grande continuità di rendimento in quest’avvio di stagione.

OSIMHEN 6.5

Spinge il pallone a porta vuota sul dolce pallonetto di Insigne arrivando prima di un tentativo disperato di recupero dei difensori dell’Udinese: il primo gol in campionato per il centravanti nigeriano dopo la doppietta firmata a Leicester nel match di esordio di Europa League.

INSIGNE 7

Pallonetto dolce e perfetto per scavalcare Silvestri in uscita, pallone poi toccato in gol da Osimhen per la prima rete del Napoli. Partita di spessore, una presenza costante e rassicurante per i compagni. Applauditissimo dai tifosi azzurri sotto il settore ospiti al momento del cambio prima di andarsi a sedere in panchina.

Fonte: Il Mattino