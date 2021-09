Voti per i subentrati: Spacca-partite? Non solo, anche goleador

Ecco le votazioni che “Il Mattino” ha dato ai subentrati azzurri circa la partita Udinese-Napoli, giocata alla “Dacia Arena” di Udine, alle ore 20.45 del 20 settembre 2021.

ZIELINSKI 6

Il polacco entra sul 3-0 da mezzala sinistra al posto di Elmas, partecipa al palleggio perfetto dei centrocampisti mantenendo la posizione e senza lanciarsi mai a campo aperto. Piotr appena ritornerà al top della condizione sarà un’altra arma in più pericolosissima per Spalletti in fase offensiva.

LOZANO 6.5

Subito una grande accelerazione a campo aperto, entra con voglia e determinazione e ha un buon impatto sulla partita. Partecipa al festival del gol mettendo palla all’incrocio, era l’unico attaccante che mancava all’appello: un gol bellissimo all’incrocio, tiro imprendibile per Silvestri.

PETAGNA sv

Gli ultimi dieci minuti per il centravanti che fu decisivo contro i Genoa con il gol di testa del 2-1 sulla punizione di Mario Rui. Stavolta la partita è già in ghiaccio: l’ex attaccante di Spal e Atalanta partecipa al trionfo degli azzurri. Molto importante anche lui per il gruppo, altro azzurro voluto fortemente da Spalletti.

OUNAS sv

Ultimo spezzone di partita anche per Ounas, determinante contro la Juventus: prova a sfondare con una serpentina palla al piede. Entra sul 3-0 a risultato acquisito, avrà modo di essere ancora determinante: Spalletti crede moltissimo nelle sue qualittà.

ZANOLI sv

Esordio in serie A con la maglia del Napoli, prende il posto di Mario Rui e gioca da terzino sinistro, un giovane molto promettente che ha avuto la soddisfazione di esordire in massima serie in una serata trionfale per il Napoli con il poker a Udine e il primo posto da solo in testa alla classifica.

Fonte: Il Mattino