Vittoria limpida del Napoli contro un Udinese imbattuta

Il Napoli non ha mai una palpitazione e colpisce ancora alla maniera di Spalletti, ovvero sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con Koulibaly con una coordinata botta di collo pieno a 94km/h. Da bomber vero. Poi neppure un affanno, neppure per sbaglio. Una vittoria limpida, contro un’Udinese fin qui imbattuta, che mette in evidenza un gruppo trainato da una formidabile autostima o una felice presunzione perché tutti sanno che prima o poi qualcosa di buono combineranno. Il finale è con la perla di Lozano, ocl tiro alla Del Piero o alla Lorenzo Insigne. Peccato solo per quei cori beceri della curva dell’Udinese che invocano il solito Vesuvio. Erano l’unica cosa di cui non si sentiva la mancanza durante il lungo, desolante, periodo degli stadi vuoti per il Covid. Fonte: Il Mattino.