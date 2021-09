Ultime Castel Volturno Konami – Buone notizie dall’infermeria per Spalletti

Il Napoli, dopo il successo della “Dacia Arena” per 0-4, ha ripreso questa mattina gli allenamenti al “Training Center Konami” di Castel Volturno, in vista della sfida di giovedì del “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria. Chi è sceso in campo contro i friulani hanno lavorato in palestra. Il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione e lavoro tattico, ha svolto possesso palla e partitella a campo ridotto.

Lobotka ha svolto terapie e lavoro in palestra

Demme e Meret hanno svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo.

Fonte: sscnapoli.it