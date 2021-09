Tosel, ex giud. spor.: “Cori discriminatori contro Napoli?” Ecco come si decide la multa

Gianpaolo Tosel, ex giudice sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “I 10.000 euro di multa comminati all’Udinese per i cori discriminatori contro Napoli? Il calcio è così da sempre, purtroppo non si può impedire agli imbecilli di entrare negli stadi. La sanzione è troppo morbida? Il giudice sportivo decide la multa in base a ciò che gli è stato riferito dall’arbitro e dalla procura federale. In una situazione del genere incide molto la dimensione del coro fatto da questi idioti. Maggiore è il numero di sedicenti tifosi che hanno urlato il coro, maggiore sarà la sanzione”.