SSCN, il Napoli ne ha messe in fila 4 per due volte di seguito

Punteggio pieno. Il Napoli comanda la classifica di serie A, dopo 4 giornate, a punteggio pieno. 12 punti, figli di 4 vittorie. La SSCN ricorda, in merito a questo, anche un altro dato. La squadra azzurra ha messo in fila le prime quattro per due volte di seguito…