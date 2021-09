SSCN – Il Napoli ha fatto 30, con la Samp faccia anche 31!

Andava a caccia della vetta solitaria della classifica, il Napoli ieri sera ad Udine. E, al termine della gara, si può dire che ha compiuto la sua missione. Inoltre, dopo la gara della Dacia Arena, emerge prepotente un altro dato: la squadra azzurra va a segno da trenta gare consecutive in serie A. Vista l’imminente sfida alla Sampdoria, in campo già giovedì, tutti i tifosi si augurano che il Napoli, dopo aver fatto 30, faccia anche 31!

Il @sscnapoli ha trovato la via del gol in tutte le ultime 30 partite in Serie A (69 reti totali), diventando la terza squadra nella storia della competizione a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo @juventusfc e @acmilan #ForzaNapoliSempre

