Spalletti ai voti. Cds e Mattino motivano l’otto in pagella

Il Mattino vota 8 – “Disegna il Napoli ancora una volta in maniera perfetta: grande attenzione per i particolari come nello schema perfetto sul 2-0 di Rrahmani e perfezione sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Il Napoli da solo in testa alla classifica è un suo capolavoro. Contro l’Udinese l’ennesima conferma di questa grande partenza: quattro bomber diversi, un palo di Fabian Ruiz e controllo della partita da grande squadra”.

Anche il Cds dà 8 e motiva così: “Lo splendore d’un calcio che rapisce è nei numeri: 17 conclusioni, 61% di possesso, quattro gol e un’eleganza che conquista”.