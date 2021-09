Serie A: Fiorentina-Inter, i neroazzurri la ribaltano al secondo tempo

Infrasettimanale di Serie A, in questo Martedì di calcio la Fiorentina ospita l’Inter; in una sfida tra due delle formazioni piú in forma del campionato, partita giocata all’Artemio Franchi di Firenze.

Formazioni – Serie A: Fiorentina-Inter

FIORENTINA con il 4-3-3, Dragowski – Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi – Bonaventura, Torreira, Duncan – Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Quarta, Callejon, Saponara, Maleh, Terzic, Odriozola, Amrabat, Bianco, Kokorin, Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER: 3-5-2 per i nerazzurri, Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Dzeko, Lautaro Martinez

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Primo Tempo – Serie A: Fiorentina-Inter

Occasione Fiorentina al 2′ Vlahovic in area trova Nico Gonzalez, Handanovic in uscita salva l’Inter. Possesso palla ora per la Fiorentina, che non ha fretta di verticalizzare: partita molto tattica in questi primi minuti. Sull’errore di Benassi all’8′, Dzeko serve la mezzala, Barella che calcia di potenza: una deviazione salva Dragowski e manda la palla in angolo. Miracolo Handanovic all’11, Vlahovic dopo un rimpallo trova il sinistro di potenza, il portiere con un riflesso mette in angolo. Discesa di Biraghi al 13′ palla al piede, il terzino che calcia di potenza da dentro l’area, ancora Handanovic che respinge in tuffo. Al 16′ cresce l’Inter: cross di Perisic, Dragowski in tuffo blocca il pallone. Sinistro dalla distanza di Duncan al 21′, palla di poco alta sopra la traversa.

GOL! FIORENTINA – Inter 1-0, al 23′. Rete di Riccardo Sottil. Devastante Nico Gonzalez sulla sinistra, l’argentino vince prima il duello fisico con Skriniar e poi crossa al centro per il compagno che, da due passi, insacca. Fallo al limite dell’area di Milenkovic su Lautaro Martinez al 29′: punizione da posizione pericolosa per l’Inter. Punizione potente sul secondo palo, Dragowski intuisce ed in tuffo mette in angolo. Sinistro a giro dell’esterno Nico Gonzalez, attento Handanovic che blocca al petto. ANNULLATO IL GOL ALL’INTER! Un cross di Perisic é messo in porta da Nastasic, azione fermata per il fuorigioco del croato. Bonaventura serve Sottil in area al 42′, cross basso dell’esterno che Handanovic blocca in uscita, anticipando Vlahovic. FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA – INTER! 1-0 il risultato parziale, decide il gol di Sottil.

Secondo Tempo – Serie A: Fiorentina-Inter

Contropiede della Fiorentina al 50′, Sottil non si fida del cross al centro e ritorna su Duncan, Vlahovic si lamenta perché libero sul secondo palo. GOL! Fiorentina – INTER 1-1, al 52′. Rete di Matteo Darmian. Dzeko serve il taglio di Barella, tocco per l’esterno che, da due passi, batte Dragowski con un preciso diagonale. GOL! Fiorentina – INTER 1-2! Rete di Edin Džeko al 55′. Scontro tra Gonzalez e Skriniar al 61′, questa volta é il difensore interista ad avere la peggio, rimanendo momentaneamente a terra dolorante. Sottil prova la discesa centrale al 69′, ma é fermato dal ritorno di Perisic, abile a farsi tutto il campo per fermare l’avversario. Vlahovic al 71′ difende un pallone con il corpo e prova il sinistro: de Vrij gli devia la conclusione, facile la presa di Handanovic.

Sanchez al 76′: errore nel rinvio di Dragowski, il cileno prova una conclusione potente che si perde sul fondo. Espulso al 78′ Nicolás González. Secondo giallo all’esterno per proteste, Fiorentina in dieci. Contropiede Inter con Brozovic all’82’, il croato porta palla e, da dentro l’area, scarica un sinistro che Dragowski respinge. Italiano si gioca il tutto all’85’, per tutto con Kokorin in coppia con Vlahovic, Inzaghi che invece si copre con Sanchez unica punta. GOL! Fiorentina – INTER 1-3! Rete di Ivan Perišić all’87’. Brozovic pesca Gagliardini in profondità, il neo entrato davanti a Dragowski serve il compagno che deve solo spingere la palla in porta. Sanchez all’89’, prova l’uno contro uno con Amrabat, l’ex Verona di forza strappa il pallone al cileno. Skriniar al 93′, colpo di testa del difensore che sfiora il palo, Inter vicino al poker. Dopo 4′ di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta