Serie A/ Bologna-Genoa 2-2: Pareggio con brividi finali!

Dopo un primo tempo equilibrato, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 49esimo, il Bologna passa in vantaggio sugli svilupopi di un corner, in cui viene respinto il pallone sui piedi di Hickey che con un diagonale ha battuto Sirigu. Al 55esimo, il Genoa pareggia, con l’ottimo cross di Criscito, che trova la spizzata vincente di Mattia Destro. Al 62esimo, Destro di testa a botta sicura, ma Skorupski fa un miracolo incredibile e devia in angolo. Al 71esimo, ci riprova Hickey da posizione defilata, ma Sirigu sul suo palo devia in angolo. Al 77esimo, De Silvestri spizza di testa, Sirigu di puro istinto mette in corner. All’84esimo, viene fischiato calcio di rigore per il Bologna per il fallo di Vanheusden su Sansone. Dal dischetto Arnautovic non sbaglia. All’87esimo viene fischiato un calcio di rigore per il Genoa per fallo di Bonifazi su Kallon. Dal dischetto Criscito non sbaglia. Al 96esimo, Sirigu salva la porta, deviando un colpo di testa da due passi di Soriano. Dopo 6 minuti di recupero termina il match.

Partita molto divertente con un secondo tempo in cui c’è stato un susseguirsi di emozioni, specialmente nel finale con due rigori concessi, uno per parte. Buona partita di entrambe le squadre, con Hickey migliore in campo per il Bologna e Destro migliore in campo per il Genoa. Da sottolineare però la grande prestazione di entrambi i portieri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey ( 80′ Dijks ); Svanberg ( 80′ Sansone ), Dominguez, Soriano; Orsolini ( 63′ Skov Olsen ), Arnautovic, Barrow ( 63′ Vignato ). All: Mihajlovic



GENOA (3-5-2): Sirigu; Cambiaso ( 80′ Ghiglione ), Bani ( 80′ Vanheusden ), Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella ( 46′ Behrami ); Kallon, Hernani ( 68′ Pandev ), Fares ( 59′ Portanova ); Destro. All: Ballardini

Ammonizioni: 30′ Dominguez (B), 43′ Fares (G), 56′ Destro (B), 58′ Bonifazi (B), 60′ Behrami (G), 72′ Medel (B)

Marcatori: 49′ Hickey (B), 55′ Destro (G), 85′ rig. Arnautovic (B), 87′ rig. Criscito (G)

Espulsioni: 92′ Mihajlovic (B)