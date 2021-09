Serie A: Atalanta-Sassuolo, partita decisa nel primo tempo

Serie A: Tabellino e cronaca testuale di Atalanta–Sassuolo, partita giocate il 21 settembre 2021, alle ore 20.45, al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Formazioni – Serie A: Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Freuler, Lovato, Scalvini, Maehle, G. Pezzella, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Piccoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Berardi, Traore, Boga; Defrel.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Rogerio, Maxime Lopez, Djuricic, Peluso, Raspadori, Harroui, Chiriches, Toljan, Henrique, Scamacca.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Valeriani-Caliari.

IV UOMO: Serra.

VAR: Abisso.

ASS. VAR: Tolfo.

Primo Tempo – Serie A: Atalanta Sassuolo

Al 1′ minuto cross di Berardi per il taglio di Defrel, pallone leggermente troppo profondo. Pochi minuti e vantaggio per la Dea, GOL! ATALANTA-Sassuolo 1-0! Rete di Gosens. Padroni di casa in vantaggio! Assist di Malinovskiy da destra e tocco vincente di Gosens sul secondo palo. Pressing dei nerazzurri, al 10′, Demiral falloso sulla trequarti avversaria. Gran giocata al 12′, di Defrel che dribbla Demiral ma poi, solo davanti a Musso, calcia alto. Atalanta pericolosa al 15′ De Roon lancia Zappacosta, rasoterra per il solito Gosens, questa volta Muldur lo anticipa in corner. Zapata in campo aperto, passaggio a Gosens al 18′, che chiude il triangolo verso Pessina, il quale non arriva per poco alla deviazione a rete.

Atalanta vicina al raddoppio al 24′, Pessina dribbla in area ma perde il tempo per battere Consigli, poi Malinovskiy va alla conclusione, sfiorando l’incrocio dei pali. Al 32′ il nazionale azzurro, Pessina si invola in campo aperto, tenuto in gioco da Muldur, ma solo davanti a Consigli calcia fuori. Al 37′ GOL! ATALANTA-Sassuolo 2-0! Rete di Zappacosta. Raddoppio dei padroni di casa. Grande azione in velocità, con Zapata che serve Zappacosta, per il diagonale destro vincente. Al 44′ GOL! Atalanta-SASSUOLO 2-1! Rete di Berardi. Gli ospiti accorciano le distanze. L’esterno mancino d’attacco si accentra e batte Musso con un sinistro sul primo palo. L’Atalanta conduce 2 a 1 all’intervallo sul Sassuolo: nerazzurri avanti con Gosens e Zappacosta ma a un minuto dal 45′ i neroverdi riaprono la sfida grazie a Berardi.

Secondo Tempo – Serie A: Atalanta-Sassuolo

Padroni di casa subito in avanti: Malinovskiy steso sul lato corto dell’area di rigore da Magnanelli. Giocata di Zapata al 49′, che scappa a Muldur e poi crossa in mezzo all’area, la retroguardia ospite si salva in corner. Defrel al 52′, grande occasione per il pareggio: cross di Kyriakopoulos, colpo di testa fuori da ottima posizione. Gosens e Pessina si scambiano la sfera al 57′, il mancino azzurro perde il momento della conclusione da dentro l’area. Girandola di cambi al 60′ per entrambe le squadre. Berardi prova a servire Traore in area al 63′, i difensori di casa fanno densità e consento a Musso di far sua la sfera. Sinistro di Ilicic al 65′, conclusione dal limite dello sloveno, Consigli devia in corner. Punizione in favore dei padroni di casa nella metà campo ospite, al 71′.

Pressing nerazzurro al 72′, Zapata per Ilicic che non controlla bene la sfera e l’azione sfuma. Punizione di Koopmeiners per Djimsiti che non può arrivare sul pallone al 73′. Cross insidioso di Berardi al 76′, Toloi mette in calcio d’angolo. Berardi va alla conclusione al 77′, botta potente respinta dal muro nerazzurro. Azione quasi rugbistica all’83’ degli ospiti in area avversaria: la sfera passa da Raspadori a Djuricic e infine a Berardi ma gli attaccanti neroverdi non riescono a calciare. Pezzella all’88’, si accentra e scarica il destro, conclusione fuori misura. Raspadori cade al limite dell’area, al 90′ ma secondo l’arbitro è tutto regolare. L’Atalanta fa possesso palla per far scorrere il cronometro, dopo 5′ di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta