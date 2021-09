Pistocchi, giornalista: “Allegri sta perdendo il controllo della situazione”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole: “Juventus? Come dicevo prima, il vincitore – e Allegri ha vinto tanto – non ha bisogno neanche di parlare a volte perché possiede un’aura di infallibilità. Per me invece conta lo stile nella vittoria. Le squadre di Allegri giocano molto bene in contropiede e hanno difficoltà nella gestione della palla, lui stesso ha detto che avevano giocatori per giocare in contropiede e quando costruiamo corriamo dei rischi. Ma chi costruisce corre sempre dei rischi, tutti quelli che creano qualcosa. La Juventus ha la forza e l’abitudine, oltre che il carattere, per uscirne. Scudetto? La Juve può infilare una serie di vittorie e tornare però 10 punti di vantaggio dopo 4 giornate sono tantissimi.

La cosa che mi ha più imbarazzato di Allegri è stata la conferenza post partita, non puoi buttare addosso la croce ai giocatori, soprattutto se li hai fatti entrare tu. Forse lui sta perdendo un po’ il controllo della situazione. Il tifoso juventino sarà perplesso ma il club ha la forza per uscire da questa situazione e qui si vedranno le capacità di Allegri. Quando nel 2015/2016 la Juventus si trovò a -11 ci fu l’intervento dei calciatori più esperti, tornò a giocare 3-5-2 e vinse lo Scudetto“.