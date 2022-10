Mpasinkatu, dirigente: “Anguissa non solo un ruba palloni ma ha qualità, chi lo pensava si sta ricredendo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente.

“Anguissa? Quando arrivi dal campionato inglese sei abituato a ritmi vertiginosi, poi se sei già tatticamente intelligente è difficile che non ti trovi bene in Italia. Poi con l’integrazione dei giocatori di origine africana e di lingua francese è normale che sia una conferma, il giocatore è questo. Gioca con semplicità, umiltà, presenza fisica e qualità. Chi pensava fosse solo un interditore o un ruba palloni si sta ricredendo. Bisogna fare i complimenti alla società che si è ingegnata con una bella formula, il riscatto a 15 milioni è un affare di mercato da sottolineare in rosso.

Coppa d’Africa? Se vanno fino in fondo staranno fuori più di un mese, potenzialmente fino al 10 febbraio e tutti i giocatori del Napoli giocano in squadre che hanno chance di andare fino in fondo. Camerun? Ha vinto l’ultima Coppa d’Africa nel 2017 e lo fece da non favorita. Una delle squadre più importanti, una sorta di Germania dell’Africa.

Secondo me il Napoli ha qualità e caratteristiche per arrivare fino in fondo. La piazza si incendia subito ma se tiene i piedi per terra in questo campionato molto equilibrato può essere importante. Partire da +10 dalla Juventus è comunque un distacco enorme. Se tieni questo distacco per tutto il campionato hai sempre la Juventus a una distanza debita, questo per il Napoli mentalmente è bello. Tutte le squadre devono tenerla lontana.

L’Udinese era in salute, non mi aspettavo lo 0-4. L’autorità con cui ha vinto è il segnale che Napoli c’è”.