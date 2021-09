Partita senza alcuna difficoltà per Manganiello, anche se qualcosa non è andato come doveva (per questo, mezzo voto in meno): troppe proteste e qualche “vaffa” (almeno due) non sanzionati, se non lo si fa in una gara che alla fine sembrava un’amichevole… Non c’è rigore su Pereyra, regolare la rete di Osimhen e quella di Koulibaly.



NO RIGORE

Contatto Di Lorenzo-Pereyra in area Napoli, il bianconero allarga la gamba destra, corretto non fischiare rigore.



REGOLARI

Mario Rui per Insigne, tenuto in gioco da Stryger Larsen e Samir, poi Osimhen (toccherà prima della linea di porta) è dietro il pallone. Cross di Politano per Fabian, tenuto in gioco da Samir: ok la rete dello 0-3.



VAR: Irrati6

Verifiche e conferme, fosse sempre così…