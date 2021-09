Il Napoli sa vincere in tutti i modi e “lancia” messaggi

Non è questione di fuga – scrive La Gazzetta dello Sport – due punti non sono ancora niente, ma di sensazioni forti. Il Napoli fa paura. Sembra una squadra vera, con tante soluzioni, un gioco già collaudato, una personalità autorevole. Gli azzurri sanno vincere in tutti i modi: rimediando all’emergenza (Venezia), con un po’ di fortuna (Genoa), senza esaltare (Juve) e ora dominando. Un 4-0, quello all’Udinese, che è anche un messaggio implicito alla Juve: se la qualità è superiore non puoi farti raggiungere dal 2-0 al 2-2. Ma i partenopei oggi sono una squadra, la Juve no.