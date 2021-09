Giordano, giornalista: “Napoli? La preparazione atletica sta dando risultati”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Dopo il 2-2 di Leicester il Napoli ha dato impressione di una consapevolezza che poi ha portato a una vittoria a Udine con un calcio accattivante e pieno della mano di Spalletti. C’è anche la ricerca della perfezione e della diversità. Sono cose che quando le vedi ti rendi conto che impreziosiscono il lavoro della squadra. La preparazione atletica sta dando risultati, Sinatti è stato un gran bel ritorno che ha portato indietro nel tempo e quindi è giusto sottolinearne i meriti. Coppa d’Africa? Il Napoli si sta portando avanti e facendo punti adesso che potrebbero servire in emergenza. Cori discriminatori a Udine? Continuo a pensare che sia ingiusto punire le società, non ci sono responsabilità sull’idiozia della gente. Sono cose vergognose che ancora capitano e sono ancora qui, dobbiamo chiacchierarne per questo. Non so se sia possibile intervenire sui frequentatori del settore. Oramai si può fare tutto, così al prossimo coro del deficiente affianco a me gli dico di tacere perché posso pagare al posto suo. Oppure: chi risulta negli archivi non entra allo stadio”.