Giovedì pomeriggio alle ore 18,30, allo stadio “Luigi Ferraris”, si giocherà per la quinta giornata di campionato tra la Sampdoria e il Napoli. Il tecnico dei liguri recupera a centrocampo Thorsby e Silva, out invece Verre e Gabbiadini in attacco. In casa azzurra invece Lozano dovrebbe giocare al posto di Lozano, mentre si valuterà Zielinski se schierarlo dal primo minuto.