Fabian fuori dalla zona comfort: ora è al centro della manovra

Su Libero, Claudio Savelli analizza la vittoria del Napoli in quel di Udine e mette in evidenzia quelli che sono i meriti di Spalletti, paragonato a Pioli, in queste prime 4 giornate per alcune decisioni prese. La scelta dei leader, per esempio. Koulibaly, Insigne, Osimhen…sono stati insigniti del “ruolo”. A centrocampo ha dato, invece, le chiavi a Fabian Ruiz…Si legge:

“Come Pioli aveva dato senso al Milan, ora Spalletti ha ordinato il Napoli, scegliendo alcuni uomini a cui consegnare le responsabilità e, di conseguenza, togliendo peso dalle spalle degli altri, che non erano in grado di reggerlo”. Sulla scelta dello spagnolo: “sistemato al centro della manovra e della squadra, come se Spalletti volesse stanarlo dalla sua zona di comfort di potenziale campione inespresso“.