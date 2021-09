F. Marrucco, agente: “Sta facendo girare al meglio tutti i compagni”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: “La vittoria del Napoli contro l’Udinese? Il segreto sta nell’inserimento di Anguissa, che sta facendo girare al meglio tutti i compagni, a partire da Fabián Ruiz, più libero dalle marcature avversarie rispetto alle scorse stagioni. Anguissa può ricalcare le orme di Bagni e Allan. Con Spalletti i calciatori sono più tranquilli rispetto al periodo di Gattuso. Ciò che mi dà fiducia è che il Napoli ha tanti giocatori fermi per infortunio che possono essere determinanti nell’arco del campionato. Se fosse arrivato Emerson Palmieri, il Napoli sarebbe stato il favorito assoluto per la conquista dello scudetto. I cori contro Napoli? Non so perché lo stadio di Udine non sia stato squalificato, ieri, nel corso del secondo tempo, si è sentito di tutto e di più contro Napoli e i napoletani”.

Fonte: Radio Punto Nuovo