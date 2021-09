Comandante KK: questione di leadersheap, questione di…comando!

In campo noi abbiamo un capitano ed un comandante. Lo ha detto mister Spalletti dopo la vittoria di Udine. Il capitano, ovvio, è Lorenzo Insigne, il comandante è un certo Kalidou Koulibaly. ( A giudicare dalla foto, sente il ruolo e gli piace anche!) Sempre più leader, sempre più incisivo. E non solo in difesa. Tutti lo ricordano per quel magnifico gol allo Stadium di Torino, ma a quel ricordo si aggiungeranno i due gol consecutivi delle ultime due gare. Lo ricorda anche la SSCN:

.@kkoulibaly26 ha segnato in due match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 21, 2021