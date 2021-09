“Vietato aver paura” parole del tecnico dell’Udinese

È vietato aver paura stasera contro il Napoli. Luca Gotti è stato categorico con i suoi, vuole un’Udinese coraggiosa, che abbia voglia di fare risultato, che sia aggressiva, che si presenti in campo con la giusta cattiveria agonistica come se avesse ancora zero punti in classifica. «Questo deve essere un passaggio chiave – ha spiegato – Di fronte c’è una grande squadra». I bianconeri non hanno problemi di sorta, sono reduci da tre affermazioni compresa la Coppa Italia e un pari, vogliono rimanere nei posti nobili della classifica, l’obiettivo finale è posizionarsi a ridosso delle grandi con cui sino a una decina di anni fa rivaleggiavano quasi alla pari. È la stessa squadra di un anno fa con un De Paul in meno, ma con tanta esperienza in più e con due recuperi fondamentali, Deulofeu e Pussetto anche se oggi uno dei due potrebbe partire dalla panchina (forse l’attaccante catalano) perché servirà una squadra corta, compatta per non dare spazio ai partenopei e poi colpirli in contropiede che è il marchio di fabbrica della squadra di Gotti. La Dacia Arena stasera sarà tutta bianconera, in tifosi arriveranno allo stadio con tanto di bandiera per dare una spinta poderosa alla squadra del cuore, ma è chiaro che servirà la gara pressoché perfetta, il Napoli va forte. Gotti non crede minimamente a un Napoli un po’ stanco dopo la gara di giovedì contro il Leicester. «Normalmente la stanchezza non si sente alla seconda partita ravvicinata. Le fatiche arrivano nel conto alla terza per loro, il Napoli, poi, avrà anche la quarta ravvicinata complice l’impegno di Europa League. Probabilmente lì arriveranno con più fatica all’interno del gruppo». G. Gomirato (CdS)