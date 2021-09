Ancora una sconfitta per lo Spartak Mosca. Dopo il ko in Europa League i russi perdono anche con il CSKA nel derby di Mosca per 1-0 nella 8ª giornata della Premier russa. Decide un gol di Zabolotnyi al 81′ min. Con questo risultato lo Spartak Mosca rimane fermo a 10 punti al 9° posto in classifica