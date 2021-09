Spalletti “rilancia” ad Udine: ancora qualche dubbio da sciogliere

Dopo la trasferta europea, Spalletti valuta qualche cambio in casa Napoli in vista della sfida della Dacia Arena. In difesa dovrebbe rientrare Mario Rui e in attacco Politano. Il terzino ritroverà la maglia da titolare dopo il problema alla caviglia, l’esterno riprenderà il posto che aveva, momentaneamente lasciato a Lozano. Sarò lì davanti con Insigne e Osimhen, terminale offensivo. Qualche dubbio per il centrale difensivo: chi accanto a Koulibaly? Spalletti dovrò decidere tra Manolas e Rrahmani, mentre un po’ più “avanti” pensa al trequartista: Zielinski o Elmas? Tra i convocati mancano ancora Lobotka, Demme, Mertens e Ghoulam. Invece è stato inserito Meret nella lista dei partenti per Udine: il portiere andrà in panchina, un ritorno in gruppo tre settimane dopo l’infortunio nella trasferta al Ferraris contro il Genoa (la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare).

Il Mattino