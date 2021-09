SKY, Rrahmani: “Le azioni devono sempre cominciare dalla difesa”

Difensore e stasera goleador, Amir Rrahmani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Iniziamo il gioco sempre dalla difesa per creare azioni pericolose, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare di anticipo per evitare pericoli. Il nostro avvio può sorprendere, ma noi siamo sempre stati concentrati e in fiducia. In più a volte c’è stato anche un pizzico di fortuna. Il calcio è questo e per vincere serve tutto questo. Spalletti? Quando abbiamo la palla dobbiamo costruire velocemente, mentre in fase difensiva ha le sue idee e cerchiamo di seguirlo sempre”.