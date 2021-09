SERIE C FEMMINILE – Ottimo test in amichevole per il Chieti

Dopo aver vinto contro il Pescara il derby abruzzese per 0-4, il Chieti prosegue la preparazione in vista del campionato e ieri ha disputato un test amichevole. Le neroverdi hanno vinto per 0-5 sul terreno del Frosinone. A segno Alessia Cutillo, doppietta di Giulia di Camillo, poi Giada di Camillo e infine Ilaria D’Intino. Il prossimo match sarà la gara di ritorno contro le abruzzesi e poi il campionato di serie C.

Fonte: tuttocalciofemminile.com