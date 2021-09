SERIE B – Parma-Cremonese 1-2, Gaetano batte il “campione del mondo” Buffon

Ieri sera la Cremonese espugna l’Ennio Tardini di Parma e con pieno merito per 1-2. Per i grigiorossi subito in gol con Fagioli che sfrutta una fase difensiva dei ducali non impeccabile e supera Buffon. Lo 0-2 arriva con il cross di Valeri e la rete di piatto da parte di Vido. Il classe 2000 di proprietà del Napoli va vicino alla rete personale, ma Buffon sventa il tutto con i piedi e poi di testa, ma il portiere di casa evita il gol. Nella ripresa gli ospiti potrebbero chiudere definitivamente la gara su rigore, ma Di Carmine sbaglia il rigore per ben due volte. Sul capovolgimento di fronte, Inglese con uno slalom serve a Mihaila che batte in diagonale Carnesecchi. Nonostante i 7 minuti di recupero, la Cremonese regge gli assalti finali e vince sul campo del Parma. Ottima la prestazione di Gaetano che conferma il buon inizio di stagione, il gol prima o poi arriverà.

Parma-Cremonese 1-2

Parma (4-3-3): Buffon; Sohm (1’ st Coulibaly), Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric, Schiattarella (20’ st Brunetta), Vazquez; Man (40’ st Iacoponi), Inglese, Mihaila (41’ st Correia). All.: Maresca.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei (34’ st Nardi), Castagnetti, Fagioli; Vido (13’ st Zanimacchia), Di Carmine (28’ st Ciofani), Gaetano (34’ st Crescenzi). All.: Pecchia.

Arbitro: Volpi di Arezzo. Assistenti: Tegoni di Milano, Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa. Var: Fabbri di Ravenna, aVar: Gariglio di Pinerolo.

Note – Espulsi: l’allenatore Pecchia e Vazquez al 27’ del secondo tempo. Ammoniti: Bianchetti (C), Sernicola (C), Mihaila (P), Iacoponi (P)

Reti:3’ pt Fagioli (C), 34’ pt Vido (C), 25’ st Mihaila (P)

Fonte: uscremonese.it