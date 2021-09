SERIE A – Udinese-Napoli 0-4, i top della squadra azzurra

Il Napoli alla “Dacia Arena” contro l’Udinese cercava conferme dopo il successo contro la Juventus e la prova di Leicester. I friulani partono aggressivi anche se tiri in porta non ci sono. La prima occasione è con Insigne, tiro a giro che impensierisce Silvestri. Il capitano però ci mette il suo, con il pallonetto e poi sotto porta non fallisce Osimhen. La partita va come voleva Spalletti, azzurri anche sfortunati con il palo di Fabian Ruiz. Il raddoppio è nell’aria e lo realizza Rrahamani che di testa segna su sponda di Koulibaly. Il senegalese però sale in cattedra, fucilata terminata sotto l’incrocio, imparabile per Silvestri. Il portiere dell’Udinese super su Anguissa e Rrahamani. Il quarto gol arriva da Lozano che con il tiro a giro completa il poker. Ecco le pagelle della sfida in terra friulana.

Top

Koulibaly 7,5 – Impressionante il gigante senegalese che conferma davvero di essere in grande forma. Se si esclude un errore in fase d’impostazione, poi sale in cattedra. Sovrasta Puzzetto, poi l’assist per il gol di Rrahamani. Ad inizio ripresa una fucilata che incenerisce Silvestri. It’s icredibile.

Rrahamani 7 – Il difensore kosovaro, aveva voglia di rivalsa, dopo la gara dello scorso anno alla “Dacia Arena”. Non sbaglia un intervento e realizza la rete di testa. Concentrato nella ripresa e sfiora la doppietta dove para Silvestri. Davvero una roccia che viene dall’Est.

Mario Rui 7 – Il terzino portoghese, dopo lo sto contro il Leicester, ritrova la fascia sinistra e stasera è in gran spolvero. Due assist e mezzo nei novanta minuti e va vicino alla rete personale per ben due volte. Ammonizione che forse non c’era, ma non macchia la prestazione dell’ex di Empoli e Roma.

Anguissa 7,5 – L’ex di Fulham e Villareal conferma davvero di essere devastante. Non perde in mezzo al campo i duelli ed è devastante a campo aperto. Gioca a tutto campo, insomma conferme dopo le prime due gare.

Fabian Ruiz 6,5 – Lo spagnolo, dopo la prova contro la Juventus e di Leicester, aveva bisogno di conferme e anche stasera gioca una gara molto attenta. Non si fa sorprendere in mezzo al campo, poi sfortunato con il palo dalla distanza. Resta concentrato, con un piccolo calo inevitabile.

Politano 7 – La prestazione dell’esterno ex Inter e Sassuolo, anche stasera è in costante crescita. Dai calci piazzati nascono i cross delle reti di Rrahamani e Koulibaly. Va vicino alla rete personale, insomma sta ritrovando la forma migliore.

Elmas 6,5 – Il macedone, dopo un inizio di gara non semplice, prende le misure e giova a tutto campo. Nella ripresa ritrova la continuità e chiude in crescendo. Davvero un recupero importante per Spalletti e il Napoli.

Insigne 6,5 – Il capitano del Napoli aveva quasi fatto il gol, ma Osimhen ci mette lo zampino. Il capitano gioca davvero con grinta e coraggio. Peccato che la punizione finisce fuori di un soffio. Esce tra gli applausi e i cori dei tifosi azzurri.

Lozano 6,5 – Il messicano aveva bisogno del gol per ritrovare l’entusiasmo e fiducia e ci riesce con uno splendido tiro a giro. Per il resto era entrato con il piglio giusto, il “Chucky” sta ritornando.

Osimhen 6,5 – Mezzo voto in meno solo per la doppietta mancata, ma il nigeriano si conferma in crescita sul piano tecnico. Ci mette lo zampino sul primo gol, poi scatti e belle giocate tra fine primo tempo e ripresa.

A cura di Alessandro Sacco