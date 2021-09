Questione di… testa: ieri sera il Napoli sapeva da che parte stare

Anche se siamo appena agli inizi e non conta assolutamente niente, la classifica così come la sua vetta, il Napoli ieri sera, davanti alla Tv per Juve/Milan, ha scelto da che parte stare. Lo svela La Gazzetta dello Sport:

“Gli altri temi legati a Udinese-Napoli interessano relativamente, almeno sulla sponda napoletana. Luciano Spalletti vuole i tre punti per balzare da solo in testa alla classifica. I risultati della domenica hanno spostato l’attenzione sulla sfida di questa sera alla Dacia Arena, dove il Napoli proverà a fare l’en plein di punti, dopo quattro giornate. L’attesa è cresciuta nelle ultime ore, l’ambiente napoletano ha incrocia le dita e, adesso, aspetta fiducioso la sfida con l’Udinese. La suggestione del primato tiene alta la tensione nel gruppo Napoli. Ieri sera, allenatore e giocatori hanno tifato perché il Milan non vincesse, proprio per tentare di lasciarsi tutte le altre alle spalle”.