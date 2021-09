Per puntare alla vetta, ad Udine, occorrerà il super attacco azzurro

Victor Osimhen, autore della doppietta europea, punta a sbloccarsi anche in campionato. Il centravanti nigeriano guiderà il super attacco azzurro. Candidato a tornare dal primo minuto Politano, anche lui grande protagonista a Leicester con l’assist a Osimhen sul gol del 2-2: stasera a Udine dovrebbe partire titolare con Lozano in panchina. E ci sarà dall’inizio Lorenzo Insigne, il capitano. Nel reparto offensivo partenopeo pare decisiva la presenza di Osimhen, ma sono andati a segno Insigne, Politano, lo stesso Petagna da subentrante, manca solo Lozano all’appuntamento. E una rete l’ha segnata Elmas (il 2-0 al Venezia), uno dei trequartisti con Zielinski e Ounas. Tante soluzioni per Spalletti e tante armi sfruttate al meglio dall’allenatore azzurro con i cinque cambi a disposizione. Gli azzurri stasera avranno un compito non semplice contro l’Udinese di Gotti che subì due reti nella partita d’esordio pareggiata in rimonta (2-2) con la Juventus e poi è rimasta imbattuta nelle successive due gare vinte con il Venezia (3-0) e lo Spezia (1-0). Il Napoli, in terra friulana, è in cerca di conferme e…della vetta!