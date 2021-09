Mazzarri e Sarri, due toscani, due ex Napoli e il dubbio di Lotito…

Due toscani, due ex Napoli che nel capoluogo partenopeo, in maniera differente, hanno scritto pagine di storia calcistica: Walter Mazzarri e Maurizio Sarri. Ieri sera si sono incrociati all’Olimpico. Ne è venuto fuori un pari che non ha soddisfatto più di tanto i padroni di casa della Lazio. Stamattina il Corriere della Sera si pone e pone ai lettori una domanda provocatoria… “Chissà se a Lotito è venuto il dubbio di avere fatto la scelta giusta quando, abbandonato da Inzaghi, ha preferito la rivoluzione filosofica di Sarri alla concretezza collaudata di Mazzarri: non è che ho preso il toscano sbagliato?”. Il quotidiano scrive inoltre: “Probabilmente le sue certezze hanno vacillato mentre osservava il Cagliari, appena preso in mano da Walter, imbrigliare la Lazio, costruire le azioni più pericolose e, una volta andato sotto per un lampo di Immobile, avere la forza di pareggiare (Joao Pedro) e addirittura di ribaltare il risultato (Keita Balde), peraltro con assoluto merito”.