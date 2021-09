LIVE SERIE A – Udinese-Napoli, cielo coperto alla “Dacia Arena”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa sera alla “Dacia Arena” si giocherà Udinese-Napoli, sfida valevole per la quarta giornata di campionato. A livello meteo il cielo sarà coperto nelle ore del match in terra friulana.

Questa sera alla “Dacia Arena”, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Udinese di Luca Gotti affronterà il Napoli, sfida valevole per la quarta giornata di campionato. I friulani punteranno sull’entusiasmo per fermare gli azzurri. La squadra partenopea invece cercheranno conferme dopo le recenti prestazioni contro Juventus e in Europa League contro il Leicester. Recuperano Meret e Mario Rui, ancora out: Ghoulam, Lobotka, Demme e Mertens. Ilnapolionline.com, come sempre, vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione