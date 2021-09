Inter, i conti preoccupano: ci saranno altri addii illustri?

Il riferimento è ai circa 40 milioni da restituire annualmente ai creditori e ai due bond da 300 e 75 milioni da ricollocare sul mercato: operazioni che richiederanno liquidità. Come ottenerla?

Senza uno stadio di proprietà le strade sono essenzialmente due, quella di un socio che possa sostenere Suning oppure quella di ricorrere a nuovi sacrifici sul fronte cessioni.

Altri addii illustri sono quindi in vista nel mercato di gennaio? I tifosi, e Simone Inzaghi, per il momento non vogliono neppure pensarci e si aggrappano alla secca smentita con cui Suning ha accolto le voci provenienti dall’Arabia Saudita sul possibile imminente ingresso del fondo di investimento Pif come socio forte di Suning.

La famiglia Zhang vuole andare avanti da sola e non ha intenzione di rinunciare all’asset Inter. Ma mentre la squadra vola tifosi, giocatori e allenatore aspettano chiarezza…