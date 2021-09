Il tecnico dell’Udinese Gotti parla di Osimhen: “Mi piace, lo conoscevo da prima che venisse a Napoli”

In conferenza stampa Gotti si è soffermato su Osimhen che proprio un anno fa aveva indicato come la sorpresa del campionato 2020-21. «È così, mi ero espresso su questo atleta. Lo avevo visto giocare prima che venisse al Napoli, con il Lille e con la Nigeria. Ho reputato subito che fosse un ottimo acquisto per tutta la Serie A. Lo scorso hanno ha avuto un infortunio che lo ha limitato e l’ha tenuto fuori a lungo e, ora, sta facendo vedere tutte le sue qualità. La stessa sensazione la sto avvertendo per Abraham alla Roma: sono attaccanti molto forti a cui non devi concedere spazio ma che hanno la capacità di prenderselo». L’ultima sui tifosi. «La Dacia Arena è un gioiello e, da quando è stato costruito, invoglia i tifosi ad andare a vedere la partita in ogni settore perché si vede bene ovunque, ma la gente sta tornando in curva per rivivere quell’atmosfera che si è ricreata dopo la nostra partenza e tra queste persone ci sono tante donne: questa è una cosa molto positiva, molto bella».

Fonte: G. Gomirato (CdS)