FOTO – El Pampa Sosa: “Udinese-Napoli rappresenta qualcosa di importante per me”

Roberto Sosa, detto El Pampa, ex attaccante del Napoli e dell’Udinese, ha postato sul suo profilo Twitter delle foto, e una frase che mette in evidenza l’attaccamento ad entrambe le maglie.

“Udinese-Napoli rappresenta qualcosa di importante per me, 4 anni a Udine e 4 anni a Napoli. Due figli friulani e una figlia napoletana Serie A Serie B Serie C , Coppa Uefa (allora) Coppa Italia e Coppa Intertoto tantissimi ricordi”.