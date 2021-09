[Formazioni] Udinese-Napoli, scelta a sorpresa per Gotti. Ballottaggio in difesa per Spalletti

Questa sera alla “Dacia Arena” l’Udinese affronterà il Napoli per la quarta giornata di campionato. Per i padroni di casa occasione per confermare il buon inizio di stagione, mentre per gli azzurri la chance per conquistare la vetta in solitaria con i tre punti. L’allenatore dei friulani Luca Gotti potrebbe partire con Pereyra alle spalle di Pussetto, con Deulofeu in panchina. Per il resto sarà 3-5-2 con Makengo e Arslan in mezzo al campo. Per Spalletti invece il ballottaggio sarà in difesa con Rrahamani in vantaggio su Manolas, come contro il Leicester. In attacco spazio a Politano, Elmas, Insigne, dietro ad Osimhen. Convocato Meret che andrà in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport